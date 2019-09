São Paulo anuncia Fernando Diniz como novo técnico

Horas após o técnico Cuca pedir demissão do São Paulo, o time paulista anunciou nesta quinta (26) seu novo comandante, Fernando Diniz.

Segundo o site do São Paulo, o treinador de 45 anos já comanda as atividades desta sexta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda e fará sua estreia no jogo do próximo sábado contra o Flamengo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É um sonho realizado. Estou muito feliz e pronto para este novo desafio na minha carreira. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho juntos”, afirmou o treinador ao site do time paulista.

Fernando Diniz tem 45 anos e já passou por equipes como Fluminense, Athletico-PR e Audax.