São Paulo anuncia contratação do colombiano James Rodríguez

O São Paulo anunciou neste sábado (29) a contratação do meia colombiano James Rodríguez, que estava sem clube desde sua saída do Olympiacos da Grécia, em abril.

“James Rodríguez é do Tricolor! Neste sábado, o colombiano de 32 anos assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025”, informou o clube paulista em comunicado.

James está de volta ao futebol sul-americano depois de 13 anos na Europa e na Ásia, onde defendeu clubes importantes, mas nos últimos tempos teve o desempenho afetado por lesões recorrentes.

“Estou feliz. É uma oportunidade muito grande para mim e minha família. Sou um cara que gosta de jogar em time grande, e o São Paulo é um time grande”, disse o colombiano, citado na mesma nota.

James começou no Envigado da Colômbia e se transferiu para o Banfield da Argentina em 2008. Dois anos depois, chegou ao Porto de Portugal.

Passou pelo Monaco em 2013 e, após ter sido artilheiro da Copa do Mundo de 2014 pela seleção colombiana, foi contratado pelo Real Madrid.

Com um desempenho irregular no time merengue, passou por Bayern de Munique e Everton, até chegar ao Al-Rayyan do Catar em 2021.

No ano seguinte, chegou ao Olympiacos, onde ficou apenas sete meses. Pelo time grego, foram cinco gols e seis assistências em 23 jogos.

Agora, James chega ao São Paulo do técnico Dorival Júnior para a disputa do Campeonato Brasileiro e das oitavas de final da Copa Sul-Americana, além da Copa do Brasil, em que o Tricolor está na semifinal contra o rival Corinthians (perdeu o jogo de ida por 2 a 1).

