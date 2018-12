São Paulo anuncia contratação de Pablo, do Athletico-PR, que assina por 4 anos

O São Paulo anunciou oficialmente, na tarde desta quarta-feira, a contratação do atacante Pablo, principal destaque do Athletico-PR nesta temporada. O jogador de 26 anos foi o maior artilheiro da equipe em 2018, com 18 gols, e desempenhou papel decisivo na conquista do título da Copa Sul-Americana, obtida na semana passada.

O mais novo reforço tricolor assinou contrato para defender a equipe até o final de 2022 e comemorou o acerto com o seu novo clube. “Fico arrepiado só de pensar que vou jogar no São Paulo. Iniciamos as conversas já faz algum tempo, o São Paulo sempre foi minha primeira opção pelo projeto que me foi apresentado, pela história do clube. Depois que acabou a Sul-Americana, conversei com o meu pai e com o pessoal que trabalha comigo, eles me perguntaram o que eu queria e eu falei que queria o São Paulo. É uma alegria enorme, pela história, por tudo o que o clube representa”, afirmou o atleta, em declarações ao site oficial do time do Morumbi.

Pablo foi o artilheiro da última Copa Sul-Americana, com cinco gols, e se destacou como terceiro maior goleador do último Brasileirão, com 12 bolas na rede. Agora oficializado, ele se juntou ao lateral-direito Igor Vinícius, de 21 anos, e o lateral-esquerdo Léo, de 22, como reforços confirmados para a próxima temporada.

“A contratação do Pablo indica as ambições e o nível de competitividade que queremos no São Paulo para a próxima temporada. É um jogador que despertou o interesse dos maiores clubes do Brasil e que fez a escolha de defender as cores do São Paulo. Ele acredita no nosso projeto, e sei que com ele estaremos mais próximos de atingir nossos objetivos”, afirmou o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, por meio do comunicado distribuído pelo clube para confirmar o novo reforço.

Ídolo histórico do São Paulo e hoje executivo de futebol do clube, Raí teve papel fundamental para convencer Pablo a aceitar a proposta para vestir a camisa tricolor e foi outro a comemorar a chegada do atacante ao Morumbi.

“Pablo é um jogador que vem de três boas temporadas e que se destacou não só pela qualidade técnica, mas também pelo protagonismo, pelo poder de decisão, principalmente neste ano de 2018. É um jogador que pode atuar como centroavante, mas que não se limita a isso. É um atacante que faz gols, mas que tem capacidade de comandar o setor ofensivo, oferecendo alternativas aos companheiros. Estamos convictos de que ele será um reforço de grande influência para nossa equipe”, analisou Raí.

Além de defender o Athletico-PR, clube que o formou como jogador, Pablo teve duas passagens pelo Figueirense e neste mesmo período chegou a ser contratado pelo Real Madrid para defender a equipe B do clube, mas não teve sucesso na Espanha antes de retornar para a equipe de Florianópolis. Ele também atuou pelo Cerezo Osaka, do Japão, em 2015, antes de voltar ao Athletico em 2016, ano em que se sagrou campeão paranaense pelo time. O atacante voltaria a ganhar o título estadual pelo clube neste ano.