São Paulo anuncia a venda de 47 mil ingressos para duelo contra o Ceará pela Sul-Americana







O São Paulo anunciou na tarde desta terça-feira (2) que já foram vendidos 47 mil ingressos para o duelo da próxima quarta-feira (3) contra o Ceará, às 19h15 (de Brasília), no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

De acordo com informações do Tricolor, há Há ainda ingressos disponíveis apenas para Cadeira Superior Sul Premium (R$ 100), Cadeira Especial Leste (R$ 150), Cadeira Especial Oeste (R$ 150), além do Camarote dos Ídolos (R$ 350) e Camarote Corporativo SPFC – Único (R$ 300).

As entradas podem ser adquiridas exclusivamente através do site totalacesso.com.

A tendência é que o duelo ante os cearenses seja um dos jogos de maior público do ano no Morumbi. O recorde de torcedores na atual temporada ainda são os 60.383 presentes no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista diante do rival Palmeiras, quando o Tricolor venceu por 3 a 1, em 30 de março.

No último duelo de mata-mata, diante do América-MG, no último dia 28 de julho, 51.297 torcedores viram o Tricolor vencer por 1 a 0, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

