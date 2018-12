São Paulo anuncia a contratação do goleiro Tiago Volpi, ex-Figueirense

A diretoria do São Paulo anunciou na noite deste domingo mais um reforço para 2019. Trata-se do goleiro Tiago Volpi, de 28 anos, que se destacou no Figueirense entre 2012 e 2014 e desde então estava no Querétaro, do México. O clube tricolor fechou um acordo com time mexicano pelo empréstimo de um ano, com opção de compra no fim da próxima temporada.

“É a realização de um sonho. O São Paulo é mundialmente reconhecido pela sua grandeza e todo esse peso do clube me fez tomar essa decisão. Existiam outras possibilidades, tanto dentro do México, com altos valores financeiros, quanto no Brasil, mas quando recebi o convite do São Paulo não pensei duas vezes, por tudo o que o clube representa. O São Paulo apresentou um projeto com a ambição de conquistar grandes títulos e isso foi o que mais me motivou”, afirmou Tiago Volpi, em declarações publicadas no site oficial do clube.

“Uma Libertadores sem o São Paulo é uma competição incompleta, então vamos fazer de tudo para reconquistar o torneio. Agradeço por todo o esforço que a diretoria são-paulina fez para me trazer, e isso me dá ainda mais certeza de que o meu coração estava certo ao fazer essa escolha. Espero poder dar muitas alegrias ao torcedor tricolor”, completou o goleiro.

O brasileiro entrou para a história do Querétaro ao ser o herói de duas inéditas conquistas do clube: a Copa do México, em 2016, e a Supercopa do México, em 2017. Além das atuações seguras e regulares, ele se consagrou ao defender diversas cobranças de pênaltis e também por converter seus chutes, aumentando a idolatria da torcida.

Após a saída de Sidão, que foi para o Goiás, Tiago Volpi se torna mais uma boa opção para a meta são-paulina, que já conta com Jean e Lucas Perri no elenco principal. Ele se junta ao atacante Pablo, ao lateral-direito Igor Vinícius e ao lateral-esquerdo Léo como reforços para a próxima temporada. Além deles, a comissão técnica tricolor também ganhou novas caras: Carlinhos Neves retornou ao clube para chefiar a preparação física da equipe e Sandro Forner foi contratado para ser o auxiliar técnico de André Jardine.