São Paulo amanhece pela terceira vez com a pior qualidade do ar entre as grandes cidades do mundo

A cidade de São Paulo apareceu pela terceira vez seguida em primeiro lugar no ranking suíço que mede a qualidade do ar em 121 metrópoles do mundo na manhã desta quarta-feira, 11. Segundo o site IQAir, a poluição do ar na capital paulista estava classificada como insalubre para saúde por volta das 7h30.

Ainda conforme as medições, o índice de partículas finas (PM2,5) alcançou 101 microgramas por metro cúbico, valor 20,2 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A onda de calor que atinge o país e a fumaça dos intensos incêndios florestais na Amazônia e em outras regiões do Brasil têm contribuído para a piora da qualidade do ar em São Paulo.

Diante do cenário de tempo seco, o governo de São Paulo divulgou na terça-feira, 10, orientações para o cuidado com a saúde. As principais recomendações são que as pessoas evitem atividades físicas ao ar livre e aumentem a ingestão de água.

A Defesa Civil de São Paulo também emitiu um boletim meteorológico especial para o período desta quarta-feira, 11, a sábado, 14. O tempo com baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas em todo o estado aumentam o risco de incêndios florestais, especialmente em áreas de vegetação seca.

Técnicos da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e representantes de secretarias estaduais se reuniram para discutir medidas de contingência para reduzir efeitos nocivos da piora da qualidade do ar no estado de São Paulo.

Entre as novas diretrizes, está a suspensão temporária de autorizações de queima em todo o estado para a despalha de cana, queima fitossanitária ou para manejo.

Segundo o Mapa de Risco de Incêndio do Estado, há nível de emergência para queimadas em quase todo o território paulista até o próximo sábado (14).