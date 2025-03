São Paulo acorda no 2º tempo, bate o Novorizontino e avança às semifinais do Paulistão

O São Paulo esteve longe de fazer uma grande exibição nesta segunda-feira, mas alcançou o objetivo da noite e avançou às semifinais do Paulistão ao vencer o Novorizontino, por 1 a 0, no MorumBis. O time comandado por Luis Zubeldía jogou mal no primeiro tempo, mas mudou de postura na etapa final e chegou à vitória com gol de Calleri.

Com o resultado, o São Paulo garante a última vaga nas semifinais do Paulistão. O time tricolor vai fazer clássico com o Palmeiras por um lugar na final, decidindo a classificação fora de casa. É a primeira vez desde 2019 que os quatro grandes do Estado ficam entre os melhores da competição.

O técnico Luis Zubeldía levou a campo novamente um esquema com três zagueiros, utilizado na vitória sobre o São Bernardo, e no empate com o Palmeiras. Desta vez, o zagueiro venezuelano Ferraresi ganhou a vaga entre os titulares, no lugar do meia-atacante Luciano. A equipe tricolor iniciou a partida com dificuldade para transitar da defesa para o ataque por causa da marcação forte do adversário no setor central. O Novorizontino buscou atacar e criou lances de perigo, forçando o time da casa a tentar ir para frente com lançamentos longos, quase sempre sem sucesso.

Para tentar empurra o Novorizontino para a defesa, o São Paulo tentou valorizar a posse de bola, trocando passes com mais calma para, aos poucos, progredir no campo de jogo. Contudo, diante de uma marcação cerradíssima, o time tricolor pecou na falta de movimentação dos jogadores e não conseguiu desenvolver uma pressão no adversário. A equipe do interior paulista também não se furtou em parar lances com falta e, sempre que possível, fazer cera para irritar os são-paulinos.

Aos 39 do primeiro tempo, um lance inacreditável. Alisson fez linda na jogada na direita, driblando o adversário e entrando livre na área. De cara para o goleiro, o volante optou por passar a bola para Calleri, mas o zagueiro César Martins fez corte providencial e impediu o gol tricolor. Antes de as equipes irem para o vestiário, o Novorizontino arriscou chutes de fora da área e botou Rafael para trabalhar.

SEGUNDO TEMPO

O São Paulo mudou a postura e voltou para a etapa final em ritmo acelerado, trocando passes com velocidade, levando a melhor nos duelos no meio-campo, e sem deixar o Novorizontino respirar. O time tricolor passou a mandar na partida, mas ainda encontrou certa dificuldade para superar a marcação adversária. Foi aí que entrou em cena a qualidade individual da equipe são-paulina. Aos 17, Oscar fez excelente enfiada de bola para Lucas Moura, que invadiu a área em velocidade, e só rolou para Calleri empurrar para as redes.

Logo após o gol, o técnico Eduardo Baptista tirou um dos três zagueiros para colocar mais um atacante no time do Novorizontino, que demonstrou personalidade e partiu para cima do São Paulo. Apesar da vantagem no placar, o time tricolor não ficou confortável em campo. A equipe do Morumbi viu o adversário crescer ficar mais tempo com a bola no pé e esboçar uma pressão. A falta de qualidade dos visitantes para definir jogadas, porém, impediu uma reação mais contundente.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 1 X 0 NOVORIZONTINO

SÃO PAULO – Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Arboleda; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Oscar (Ferreira) e Enzo Díaz (Wendell); Lucas Moura e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

NOVORIZONTINO – Airton; César Martins, Rafael Donato e Patrick (Pablo Dyego); Rodrigo Soares (Airton Moisés), Jean Irmer (Marlon), Luís Oyama (Bruno José), Matheus Frizzo e Patrick Brey; Robson e Léo Natel (Waguininho). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL – Calleri, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Patrick, Robson e Rafael Donato (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO – Patrick Brey.

ÁRBITRO – Edina Alves Batista.

RENDA – R$ 3.371.196,00.

PÚBLICO – 52.315 pagantes.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).