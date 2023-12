São Paulo acerta o empréstimo do lateral Raí Ramos para o Ceará até o fim de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 20:35 Para compartilhar:

O São Paulo acertou nesta terça-feira o empréstimo do lateral-direito Raí Ramos, de 29 anos, ao Ceará até o dia 31 de dezembro de 2024. O jogador chegou ao Morumbi em março deste ano após se destacar pelo Ituano no Campeonato Paulista. Com contrato até dezembro de 2025, ele disputou nove partidas, sendo seis como titular.

No início de dezembro, o São Paulo anunciou a contratação do atacante Erick, de 26 anos, que deixou o Ceará após término de contrato. A ida do lateral para o Nordeste seria uma compensação pela chegada de um dos principais nomes do clube do Nordeste.

Para a lateral direita, o São Paulo conta com o experiente Rafinha, de 38 anos, e Igor Vinicius, de 26, que se recuperou de lesões no púbis e no músculo adutor direito, que o afastaram das partidas da temporada.

“Felizmente consegui encerrar 2023 com o grupo, podendo treinar com os meus companheiros no campo. Sempre mantive o otimismo na recuperação e contei com o respaldo do clube”, disse Igor Vinícius ao site do São Paulo.

“Quero voltar a jogar e recuperar o ritmo para ajudar o time. E faço questão de deixar um agradecimento aos torcedores, que enviaram diversas mensagens de incentivo durante este período de recuperação”, completou o jogador, que disputou apenas dois jogos antes de sofrer as contusões.

Também nesta terça-feira a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela detalhada do Campeonato Paulista de 2024. O São Paulo estreia no dia 20 de janeiro, no Morumbi, contra o Santo André.

O clube está no Grupo D, com São Bernardo, Botafogo e Novorizontino. Na primeira fase, as equipes da mesma chave não se enfrentam. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias