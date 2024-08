São Paulo acerta contratação por empréstimo do zagueiro Ruan junto ao Sassuolo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 18:13 Para compartilhar:

O São Paulo acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Ruan por uma temporada com opção de compra ao fim do período nesta terça-feira. O jogador, que teve passagem pelo Grêmio, estava no Sassuolo, da Itália, e aumenta o leque de opções do técnico Luís Zubeldía.

A vinda do defensor chega para compor a saída de Diego Costa, negociado com o futebol da Rússia. Além de Ruan, o treinador argentino vai passar a contar agora com Arboleda, Ferraresi, Alan Franco, o novato Matheus Belém e ainda Sabino para a função.

De acordo com o diretor de futebol Carlos Belmonte, o movimento da diretoria em trazer o atleta foi uma necessidade de equilibrar o plantel para o restante do ano. “Nesta janela estamos fazendo ajustes. Trouxemos o Ruan pela venda do Diego. O Marcos Antonio chega pela lesão do Alisson. Precisamos sim de um lateral-esquerdo e existe a possibilidade de contratarmos um jogador para a posição até o fim desse período”, afirmou o dirigente em entrevista ao programa “De Primeira”, do UOL Esporte.

Formado no Grêmio, Ruan seguiu para o futebol italiano em 2021. Na última temporada, o jogador entrou em campo 63 vezes. O atleta vai passar por exames médicos e após assinar contrato já deve se integrar ao elenco.

Em meio à chegada do reforço, o técnico Luís Zubeldía deu sequência à preparação da equipe que, na quinta-feira, enfrenta o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu, em jogo válido pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores.

Após trabalhar a parte tática e realizar alguns ajustes no CT da Barra Funda, o time seguiu para o aeroporto. A viagem para a capital do Uruguai foi em voo fretado.