São Paulo acerta a contratação de novo diretor de marketing e de comunicação

O São Paulo acertou a contratação de um novo diretor executivo de marketing e um diretor de comunicação. Luiz Fiorese, diretor de negócios da Vivid Brand Brasil e AG2 Nurun, ficará responsável pela marketing do clube, enquanto que o jornalista Guilherme Palenzuela assume o posto no setor de comunicação. O nome dos dois foi aprovado em reunião realizada nesta segunda-feira pelo Conselho de Administração do clube.

O jornal O Estado de S.Paulo apurou que ambos chegam para ocupar o cargo de Márcio Aith, que era responsável pela área de marketing e comunicação do clube. Entretanto, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, decidiu separar os setores.

Logo de cara, o profissional terá a tarefa de retomar o marketing do clube e lidar com a negociação de um novo fornecedor de material esportivo. Isso vinha sendo tocado pelos diretores financeiro (Elias Barquete Arbarello) e administrativo (Rodrigo Roquette Gaspar). As duas empresas mais cotadas são a Diadora e a Topper, mas o martelo ainda não foi batido.

Quanto a Guilherme Palenzuela, ele é jornalista e teve passagens pelo portal UOL e pelo Lancenet. Estava no departamento de assessoria de imprensa do clube.