São Paulo abre venda de ingressos para clássico com o Santos: veja preços e procedimentos Ingressos estão disponíveis apenas para sócios no fim de semana e serão abertos para o público geral a partir de segunda-feira. Requisitos sanitários devem ser seguidos

O São Paulo voltará a ter público no Morumbi. Com a permissão para a volta das torcidas nos estádios paulistas a partir do dia 4 de outubro, a torcida são-paulina poderá ocupar, novamente, as arquibancadas do estádio. Os ingressos já foram colocados a venda pelo clube, que explicou como será o processo.

Em um processo de volta do público em etapas, a torcida do Tricolor poderá voltar ao estádio na próxima quinta-feira (7), no clássico contra o Santos. A capacidade, porém, será de apenas 30% da ocupação máxima. Segundo o plano do governo do Estado de São Paulo, será permitido 50% da ocupação a partir do dia 15 de outubro e 100% a partir de novembro.

Até o momento, a venda de ingressos foi disponibilizada apenas para os sócio-torcedores do clube, que tiveram acesso aos ingressos a partir da última sexta-feira (1).

Confira os horários para as vendas dos ingressos:

– Sexta-feira – 01/10 – Sócio ‘Diamante’ e ‘Tu És o Primeiro, Tu És Grande’;

– Sábado – 02/10 (6h30) – Sócio ‘Tricolor’ e ‘Tu És Forte’;

– Sábado – 02/10 (18h30) – Sócio ‘Preto’ e ‘Clube da Fé’;

– Domingo – 03/10 (6h30) – Sócio ‘Branco’ e ‘Mais Querido’;

– Domingo – 03/10 (18h30) – Sócio ‘Vermelho’ e ‘Vamos, São Paulo, Sou Tricolor’;

– Segunda-feira – 4/10 (18h30) – Público geral.

​Após a compra do ingresso, é necessária a realização do check-in, apresentação do voucher (comprovante de compra) e documento de identificação (CPF). Além disso, é preciso apresentar cópia do comprovante de vacinação com as duas doses. Caso não tenha concluído o esquema vacinal, é preciso apresentar teste negativo PCR (feito até 48h antes da partida) ou um teste de antígeno (feito até 24h antes da partida). Todos os documentos, comprovantes de vacinação, exames e o voucher devem ser apresentados em forma impressa.

Confira os preços dos ingressos por setor:*

Arquibancadas:

– Amarela Norte – R$ 110,00

– Laranja Sul – R$ 110,00

– Azul Leste – R$ 130,00

– Vermelho Oeste – R$ 130,00

– Vermelho 2 Oeste – R$ 130,00

– Cadeiras:

– Superior Amarelo Norte – R$ 180,00

– Superior Laranja Sul – R$ 180,00

– Cativa Azul Leste – R$ 130,00

– Cativa Vermelha Oeste – R$ 130,00

– Especial Azul Leste – R$ 220,00

– Especial Vermelho Oeste – R$ 220,00

– Térrea – R$ 180,00

– Camarotes:

– Espaço Sócio P04 – R$ 55,00

– Corporativo (Empresas) – R$ 130,00

No estádio, é necessário seguir protocolos de saúde, como o uso de máscaras, uso de álcool em gel e respeito ao distanciamento físico. A temperatura corporal será medida no estádio. Crianças com até 14 anos e 11 meses de idade não poderão ir à partida.

*sócios tem descontos nos ingressos.





