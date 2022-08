‘São nos detalhes que a vida se revela’, diz Simaria em post misterioso nas redes

Da Redação 10/08/2022 - 1:32 Compartilhe

Simaria fez um post com ar misterioso em seu Twitter, na noite desta terça-feira (9). Em crise com sua irmã e dupla, Simone Mendes, a sertaneja publicou uma selfie no espelho com uma reflexão.

“Pequenas coisas podem se tornar grandiosas quando pesadas em nosso coração. São nos detalhes que a vida se revela…”, escreveu misteriosamente Simaria.

Pequenas coisas, podem se tornar grandiosas, quando pesadas em nosso coração. São nos detalhes que a vida se revela… pic.twitter.com/zHxOGW0fRQ — Simaria (@SimariaMendes) August 9, 2022

A cantora anunciou uma pausa na carreira em meados de junho com a justificativa de “cuidar da saúde” e, desde então, Simone tem se apresentado sozinha.

Recentemente, Simaria foi à festa de aniversário do sobrinho Henry, filho da irmã. O marido de Simone, Kaká Diniz, também se pronunciou há alguns dias desmentindo os boatos de que seria o pivô das brigas entre as duas.

“A verdade pode ser provada, mas a mentira, jamais. As pessoas estão em busca de reconhecimento a todo custo, mesmo que seja necessário destruir a imagem de alguém para isso, mas tudo não passa de uma tentativa frustrada. E sabe o que é o pior? As consequências disso são incalculáveis e não têm volta. Por isso, aqueles que criam mentiras pagarão por cada uma delas”, disse.

Thiago Sodré, que tem um perfil em que fala sobre celebridades, divulgou por meio de um vídeo que o afastamento entre as irmãs se devia a um suposto envolvimento amoroso de Simaria com o marido de Simone.