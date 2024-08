São Martinho tem lucro de R$ 106,32 milhões no 1º tri do ano-safra 2024/25

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 14:23 Para compartilhar:

São Paulo, 13 – A São Martinho reportou lucro líquido de R$ 106,32 milhões no primeiro trimestre do ano-safra 2024/25, encerrado em 30 de junho. O resultado representa queda de 51,7% ante o registrado em igual período da temporada 2023/24, de R$ 220,628 milhões.

Na comparação com o trimestre anterior, a queda foi de 83,1%. Segundo a companhia, o recuo se deu pelo “impacto da marcação a mercado do swap de dívidas e à variação do valor justo do ativo biológico, ambos sem efeito caixa”.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia sucroenergética teve alta de 20,7% na comparação anual, para R$ 672,339 milhões. Porém, caiu 41,7% frente ao quarto trimestre da temporada anterior. “O resultado decorre da maior rentabilidade do açúcar, com expansão de preços e volume, e condições mercadológicas que causaram impacto no preço do etanol”, afirmou a companhia no comunicado de resultados.

A receita líquida da São Martinho alcançou R$ 1,655 bilhão no primeiro trimestre da safra, alta anual de 22,3% e recuo de 31,7% sobre o trimestre anterior. Segundo a São Martinho, o resultado foi decorrente do melhor desempenho do açúcar, com maiores preços (+13,0%) e quantidade (+5,5%), parcialmente compensado por uma retração de preços do etanol (-17,5%), apesar da expansão do volume comercializado do biocombustível (+57,9%).

O lucro caixa da São Martinho ficou em R$ 46,580 milhões no trimestre, 62,6% menor na comparação com o verificado no igual período da temporada passada. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, passou de 1,16 vez em junho de 2023 para 1,27 vez ao fim do igual mês de 2024.

No primeiro trimestre da safra 2024/25 a São Martinho processou cerca de 8,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, avanço de 16,6% em relação a igual período da safra 23/24. A companhia produziu 535,4 mil toneladas de açúcar (+26,4% na comparação com igual período da safra anterior) e 342,9 mil metros cúbicos de etanol (+14,8%). O processamento de milho adicionou 50,8 mil m3 de etanol e 31,9 mil toneladas de DDGS. Também foram produzidos 1,231 milhão de toneladas de ATR (+21,2%)

Em 30 de junho de 2024 as fixações de preço de açúcar para a safra 2024/25 totalizavam 729 mil toneladas, a um preço de R$ 2.454/tonelada. Para safra 2025/26 estão fixadas cerca de 179 mil toneladas a R$ 2.436/t.