São Martinho recua após resultado com piora em margens

(Reuters) – As ações da São Martinho recuavam cerca de 2% nesta terça-feira, entre os piores desempenhos do Ibovespa, após a empresa reportar balanço trimestral na véspera, com queda no lucro líquido, para 429,7 milhões de reais.

A companhia de açúcar e etanol também divulgou Ebitda ajustado de 774,9 milhões de reais para o terceiro trimestre encerrado no final de dezembro do ano passado, declínio de 13,2% ano a ano, com margem Ebitda ajustada caindo de 58,3% a 50,5%.

Às 10:32, os papéis tinham queda de 2,33%, a 27,29 reais, enquanto o Ibovespa mostrava acréscimo de 0,2%. No pior momento, as ações chegaram a 27,11 reais.





Analistas do BTG Pactual avaliaram que os resultados do período foram fracos, com declínio de margens, mas não particularmente surpreendentes à luz do que já havia sido relatado durante a primeira metade do ano fiscal.

Eles destacaram que o setor de açúcar e etanol passou por uma “tempestade perfeita” no último trimestre, em meio a fatores como produtividades agrícolas menores, redução de impostos sobre combustíveis e preços mais baixos de açúcar.

“Chuvas favoráveis devem permitir a recuperação dos rendimentos em 23/24, gerando uma diluição muito necessária dos custos fixos, enquanto os preços dos fertilizantes também recuaram materialmente”, estimam.

Também afirmaram que parece estar se formando um consenso de que as desonerações federais sobre os combustíveis deverão ser extintas. E na expectativa de “tempos melhores à frente”, reiteraram a recomendação de “compra” dos papéis.

