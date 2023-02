São Martinho: lucro líquido soma R$ 429,7 mi no 3º trimestre, queda de 38,3%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2023 - 21:33 Compartilhe

O Grupo São Martinho reportou lucro líquido de R$ 429,7 milhões no terceiro trimestre do ano-safra 2022/23, o que representa uma queda de 38,3% ante o apurado em igual etapa do ano anterior. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia sucroenergética recuou 13,2% na mesma base de comparação, para R$ 774,9 milhões.





A receita líquida do Grupo São Martinho alcançou R$ 1,534 bilhão no terceiro trimestre da safra, alta anual de 0,2%, resultado de menores preço de comercialização de etanol (-13,5% sobre o terceiro trimestre de 2022) e maiores preços de açúcar (+13,2%).

O Índice de Alavancagem da companhia em 31 de dezembro era equivalente a 1,24 vez a Dívida Líquida/Ebitda Ajustado, ante 1,27 vez no segundo trimestre de 2023.

Segundo a empresa, ao final de 2022, as fixações de preço de açúcar para a safra 2022/23 totalizavam cerca de 349 mil toneladas, a um preço de aproximadamente R$ 2.509/ton. Para a safra 2023/24, as fixações totalizavam perto de 533 mil toneladas de açúcar a um preço de cerca de R$ 2.316/ton.





O resultado financeiro do terceiro trimestre totalizou uma despesa de R$ 273,38 milhões, apresentando um aumento de 105,8% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Segundo a empresa, a variação do resultado reflete, principalmente, do aumento das despesas ao longo da safra, resultado da marcação a mercado dos derivativos (sem efeito caixa) que transformam (SWAP) a parcela da dívida em dólar e pré-fixada em indexação ao CDI.

