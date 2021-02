São Martinho: lucro líquido cai 20,6% no 3º trimestre do ano safra 2020/21

São Paulo, 9 – O Grupo São Martinho reportou lucro líquido de R$ 272,164 milhões no terceiro trimestre do ano-safra 2020/21, encerrado em 31 de dezembro de 2020. O resultado representa queda de 20,6% ante o registrado em igual período da temporada 2019/20, informou o Grupo em relatório trimestral, divulgado nesta segunda-feira (8), depois do fechamento do mercado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia sucroenergética subiu 20,3% na mesma comparação, para R$ 651,597 milhões.

Em nove meses de safra, o lucro líquido acumulado subiu 45%, para R$ 719,764 milhões. O Ebitda ajustado da safra avançou 26,7% no período, para R$ 1,619 bilhão.

A receita líquida do grupo alcançou R$ 1,213 bilhão no trimestre, alta anual de 17,8%; no acumulado, o avanço foi de 23,9%, para R$ 3,165 bilhões. O lucro caixa ficou em R$ 307,138 milhões (-16,2%) no trimestre e em R$ 767,826 milhões (+39,9%) no acumulado da safra.

A dívida líquida consolidada caiu 2,6% entre março e dezembro, passando para R$ 2,803 bilhões no trimestre encerrado no último mês de 2020. A alavancagem passou de 1,65 vez em dezembro de 2019 para 1,27 vez em dezembro de 2020.

As companhias do setor sucroenergético têm gerado boas expectativas no mercado. No mês passado, a Eleven Financial aumentou o preço-alvo da ação da São Martinho de R$ 27 para R$ 32. A casa de análise afirma que os fundamentos do setor sucroenergético são positivos. Os preços do açúcar, diz a Eleven, devem ficar sustentados pela demanda da Indonésia, que autorizou importação de 2 milhões de toneladas sem tarifas este ano, e China. A quebra de safra na Tailândia, importante produtora, também deve ajudar as cotações.

