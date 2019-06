São Martinho firma protocolo para nova unidade de produção de etanol de milho

São Paulo, 18 – A São Martinho firmou protocolo de intenções com o Estado de Goiás para implantação de uma unidade produtora de etanol a partir do processamento de milho, no município de Quirinópolis.

Segundo a empresa, a nova unidade, anexa à Usina Boa Vista, terá capacidade para produção anual de até 200 mil m3 de etanol hidratado e 140 mil toneladas de DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles). O investimento estimado é de cerca de R$ 350 milhões, contemplando instalações industriais, armazenagem e capital de giro necessário para início das operações.

“A assinatura do protocolo não vincula a companhia à implantação do projeto, mas formaliza sua intenção em ampliar a atividade industrial no Estado de Goiás, atrelada a alguns compromissos do Estado e do município, dentre eles o incentivo fiscal para produção de etanol e derivados de milho”, diz a empresa, ressaltando que informará as condições e o cronograma do projeto, após sua aprovação pelo Conselho de Administração.