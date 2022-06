São José-RS, Ypiranga e Manaus vencem e brigam no acirrado G-8 da Série C

Ainda não foi desta vez que o Vitória conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro da Série D. Neste sábado à noite apenas empatou por 1 a 1 com o Atlético-CE, em jogo válido pela 10ª rodada, e disputado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Por outro lado, São José-RS, Ypiranga-RS e Manaus venceram e, com 16 pontos, brigam por vaga no G-8 – zona de classificação.

O empate no Ceará foi ruim para os dois times. O Vitória, com 11 pontos, ocupa a 12ª posição, enquanto o Atlético-CE, com nove, segue em 18º, na zona de rebaixamento. Pela manhã, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), o São José-RS goleou o Floresta-CE, por 4 a 0, indo para sexto lugar, com 16 pontos.





Outros dois times também atingiram os 16 pontos. Um deles é o Ypiranga-RS que venceu o duelo gaúcho diante do Brasil, por 2 a 0, mesmo jogando em Pelotas (RS). Agora é oitavo colocado. Com um gol no minuto final, o Manaus fez 2 a 1 sobre o Campinense, no Estádio Amigão, em Campinas Grande (PB). O Manaus é o nono colocado, com campanha semelhante a do Ypiranga.

Derrotados, Campinense tem nove pontos, em 17º lugar, e Brasil-RS apenas seis, segurando a lanterna da competição.

Esta 10ª rodada será encerrada com mais quatro jogos no domingo e dois na segunda-feira. Diferente de anos anteriores, a primeira fase da Série C é formada por grupo único com os 20 times, que se enfrentam apenas uma vez. Após 19 rodadas, os oito melhores avançam à segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados à Série D.

Confira os jogos da 10ª rodada da Série C:

Sábado

Brasil-RS 0 x 2 Ypiranga-RS

São José-RS 4 x 0 Floresta-CE

Campinense-PB 1 x 2 Manaus-AM

Atlético-CE 1 x 1 Vitória-BA

Domingo

15h

Altos-PI x Ferroviário-CE

17h

ABC-RN x Mirassol-SP

18h

Figueirense-SC x Confiança-SE

19h

Paysandu-PA x Botafogo-PB

Segunda-feira

19h

Botafogo-SP x Aparecidense-GO

20h

Volta Redonda-RJ x Remo-PA