São José-RS ultrapassa Juventude e assume ponta de grupo da Série C do Brasileiro

Enquanto muitos esperavam pela retomada do Ferroviário-CE na liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o que chamou a atenção neste sábado foram os jogos envolvendo os times gaúchos. O São José, em casa, fez 3 a 0 sobre o Atlético Acreano e assumiu a liderança do Grupo B da competição porque contou com a derrota do Juventude para o Boa por 2 a 0.

O São José agora soma 22 pontos, dois a mais do que o vice-líder Juventude, com 20. Volta Redonda e Remo completam o G4. O Atlético Acreano é o lanterna, com oito pontos, com o Luverdense em penúltimo, com 11. O Boa ficou em sétimo, com 14 pontos. Mais dois jogos vão ser disputados ainda pelo Grupo B, um domingo e mais outro na segunda-feira.

Pelo Grupo A, o Ferroviário-CE voltou a perder, desta vez para o Globo-RN, que fez 2 a 0, atuando em casa em Ceará-Mirim (RN). O Globo aparece ainda em oitavo lugar, com 13 pontos e preocupado com a zona de rebaixamento. De outro lado, o time cearense ainda é vice-líder, com 23 pontos, um atrás do Sampaio Corrêa, que na abertura da rodada venceu em casa o Santa Cruz por 1 a 0. Confiança, com 21, e Imperatriz, com 18, completam o G4 e vão fazer o confronto direto, domingo, em Aracaju (SE), no estádio Batistão.

Na briga contra o descenso, o ABC empatou fora por 1 a 1 com o Botafogo-PB. Mesmo em recuperação, o time potiguar é vice-lanterna com 10 pontos, enquanto o Botafogo continua perto do G4, com 18 pontos, em sexto lugar. A rodada ainda vai ter mais três jogos domingo e outro na segunda-feira à noite.

Confira os jogos da 13.ª rodada da Série C:

Quinta-feira

Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 Santa Cruz-PE

Sexta-feira

Ypiranga-RS 1 x 1 Remo

Sábado

São José-RS 3 x 0 Atlético-AC

Globo-RN 2 x 0 Ferroviário-CE

Botafogo-PB 1 x 1 ABC-RN

Boa Esporte-MG 2 x 0 Juventude-RS

Domingo

16h

Confiança-SE x Imperatriz-MA

17h

Luverdense-MT x Tombense-MG

18h

Náutico-PE x Treze-PB

Segunda-feira

20h

Paysandu-PA x Volta Redonda-RJ