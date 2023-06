São José-RS e Operário-PR vencem fora de casa e continuam no G-8 da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 21:51 Compartilhe

Três jogos deram sequência nas disputas da nona rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo. Os destaques ficaram para as vitórias fora de casa de São José-RS e Operário-PR, que se mantiveram dentro do G-8 – zona de classificação – e, de quebra, ficaram mais perto da briga pela liderança.

Fora de casa, o São José visitou e venceu o Manaus, no Estádio da Colina, pelo placar de 4 a 1. Com o resultado, o time gaúcho subiu para a terceira posição com 15 pontos. Já o rival chegou a terceira derrota seguida e com nove pontos, está perto da zona de rebaixamento.

O Operário-PR também venceu fora de casa. Em Erechim (RS), venceu o Ypiranga, por 2 a 0, em pleno Estádio Colosso da Lagoa. Essa foi a sua segunda vitória seguida que o levou aos 15 pontos e a assumir a quarta colocação. Já os donos da casa caíram para sétimo com 13.

O Paysandu conseguiu se reabilitar após cinco jogos de jejum e saiu da zona de rebaixamento. Jogando em casa, no Estádio da Curuzu, porém sem torcida por cumprir punição do STJD, o time paraense não teve vida fácil, mas venceu o Floresta, pelo placar de 2 a 1, de virada, e foi aos 12 pontos. O rival caiu para 15º com dez.

A nona rodada da Série C vai ter três jogos na segunda-feira à noite. O maior destaque ficará para o São Bernardo que tenta voltar à liderança isolada da competição.

CONFIRA OS JOGOS DA 9ª RODADA:

SÁBADO

América-RN 0 x 1 Confiança-SE

Altos-PI 2 x 3 Amazonas-AM

Pouso Alegre-MG 0 x 2 Remo-PA

Brusque-SC 0 x 1 Figueirense-SC

DOMINGO

Manaus-AM 1 x 4 São José-RS

Ypiranga-RS 0 x 2 Operário-PR

Paysandu-PA 2 x 1 Floresta-CE

SEGUNDA-FEIRA

20h





CSA-AL x Aparecidense-GO

Botafogo-PB x Náutico-PE

21h30

São Bernardo-SP x Volta Redonda-RJ

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias