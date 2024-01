São José do Rio Preto lidera ganho de produtividade de cana, com 97 t por hectare

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/01/2024 - 17:22 Para compartilhar:

São Paulo, 24 – A região de São José do Rio Preto, em São Paulo, registrou a maior produtividade em cana-de-açúcar da safra 2023/24 no Centro-Sul do Brasil, com 97 toneladas por hectare, 25% a mais do que na safra anterior, segundo o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). O ganho foi de 20 toneladas/hectare.

Considerado o ganho em porcentual, a liderança é ocupada por Araçatuba, também em São Paulo, que fechou a safra 2023/24 com produtividade média de 93,8 toneladas por hectare, 25,5 toneladas a mais (ou 37,3%) do que na safra 2022/2023 (68,3 toneladas/hectare).

“A alta produtividade é consequência da excelente condição climática na região nesta safra, com chuvas bem distribuídas e acima da média na maioria das regiões produtoras de cana”, disse o CTC em nota.

