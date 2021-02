São Gonçalo retoma vacinação na quinta-feira

Após suspender a vacinação de idosos devido à falta do imunizante na cidade, a prefeitura de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, informou no fim da tarde desta terça-feira, 9, que irá retomar a imunização a partir de quinta-feira.

Ao todo, 8.200 doses da vacina Coronavac poderão ser aplicadas. Segundo a prefeitura da cidade, os detalhes sobre o prosseguimento da campanha de vacinação serão apresentados nesta quarta.

A suspensão da vacinação aconteceu após o município ficar sem a vacina, que até semana passada vinha sendo aplicada inclusive para profissionais de saúde de fora da cidade, contrariando diretrizes do programa de vacinação. Agora, a prefeitura informou que exigirá comprovante de residência ou comprovação de vínculo com o serviço de saúde no município.

Além de São Gonçalo, Niterói também precisou suspender o processo de vacinação devido à falta do imunizante. A expectativa é retomar a campanha ainda esta semana.

