São Clemente realiza final de samba neste sábado

Rio – A São Clemente escolherá, neste sábado, o samba que levará para a Sapucaí no Carnaval 2020. Três obras estão na disputa após os dois meses de disputa. As parcerias de Marcelo Adnet, Thiago Martins e Nelson Amatuzzi são as grandes finalistas do concurso.

O evento, que terá início às 21h, contará com o já tradicional show do grupo Orgulho Clementiano. Com ingressos a R$ 20, vendidos na bilheteria do evento, a festa promete agitar a noite de sábado com muito samba.

Em 2020, a São Clemente será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval. A escola levará para a Sapucaí o enredo “O Conto do Vigário”, desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira.