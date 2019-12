São Carlos vende prédio alugado pela Yduqs no Rio por R$ 39 mi

A São Carlos Empreendimentos e Participações anunciou nesta quinta-feira a venda, por R$ 39 milhões, do Centro Empresarial que possuía na região portuária do Rio de Janeiro. Do valor total, a incorporadora receberá R$ 27,3 milhões à vista. O restante será pago até 26 de junho de 2021, com correção monetária.

O imóvel, localizado na região Portuária da cidade do Rio de Janeiro, tem 4.488 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e está totalmente alugado para a Universidade Estácio de Sá, da Yduqs, desde maio de 2012.