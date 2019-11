São Caetano empata com XV, fatura Copa Paulista pela 1ª vez e tem vaga na Série D

O São Caetano conquistou o título inédito da Copa Paulista neste sábado ao segurar um empate por 1 a 1 diante do XV de Piracicaba, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. O time da casa teve a vantagem do empate porque venceu o time piracicabano por 3 a 2, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP), no último final de semana.

Com a conquista, o São Caetano leva uma premiação de R$ 250 mil e confirma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2020, competição que disputou nesta temporada. Na ocasião, acabou caindo na primeira fase. Enquanto isso, o XV de Piracicaba, com o vice-campeonato, se classifica para a Copa do Brasil – a última vez que esteve no torneio foi em 1991. O time alvinegro levou R$ 150 mil.

Com o XV de Piracicaba precisando vencer por um gol de diferença para levar a definição para os pênaltis, adotou uma postura agressiva, deixando o jogo intenso. Apesar disso, o primeiro tempo terminou sem gols.

O time piracicabano voltou para a segunda etapa na mesma pegada e criou duas boas chances, mas as desperdiçou. E acabou castigado com o gol do São Caetano, aos 20 minutos. Alex Reinaldo cobrou escanteio com efeito, o meia Kadu Barone tentou afastar e acabou fazendo gol contra.

Atrás do placar, o time alvinegro foi com tudo para o ataque. Aos 25 minutos, Danilo Bueno arriscou o chute e carimbou a trave. O XV de Piracicaba chegou a marcar aos 29 com Robertinho, mas o gol foi anulado por impedimento.

O jogo, na verdade, virou ataque contra a defesa. O esforço quinzista acabou sendo recompensado aos 45 minutos com o gol de empate. Após cruzamento de Kadu Barone, o zagueiro Gilberto Alemão subiu sozinho de cabeça para fazer 1 a 1. Na hora de pegar a bola no fundo das redes, Macena se desentendeu com o goleiro Luiz Daniel e ambos acabaram expulsos. Não houve mais tempo par nada.