São Caetano empata com Marcílio Dias e segue na lanterna do seu grupo na Série D

Priorizando a final do Campeonato Paulista da Série A2, o São Caetano voltou a campo nesta terça-feira à noite pelo Brasileiro da Série D. Mesmo jogando no estádio Anacleto Campanella, apenas empatou sem gols com o Marcílio Dias. Este jogo era atrasado, ainda da terceira rodada.

O time da região do ABC paulista agora soma dois pontos em quatro jogos, ocupando ainda a lanterna do Grupo A8, no qual o Marcílio está em penúltimo lugar, com três pontos. O líder é o Caxias, com nove.

O São Caetano fará os dois jogos finais da Série A2 contra o São Bento, depois de ambos confirmarem a volta à elite estadual para 2021. Os jogos serão realizados nas próximas sexta e segunda-feira.

No outro jogo da noite, disputado no Frasqueirão, em Natal, ABC e Central-PE também empataram sem gols. Melhor para o ABC ainda líder do Grupo A4, com oito pontos. O time de Pernambuco é o penúltimo colocado, com quatro pontos.

