São Bernardo vence Ypiranga e joga por empate com Náutico para ir à próxima fase da Série C

Em jogo com final emocionante, o São Bernardo venceu o Ypiranga-RS, por 1 a 0, com gol nos últimos minutos, no estádio Primeiro de Maio, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C. Com o resultado, o time paulista vai para o duelo decisivo dentro do G-8 – zona de classificação – precisando apenas de um empate para avançar. Ainda nesta segunda-feira, América-RN e Aparecidense ficaram no 0 a 0.

A vitória deixou o São Bernardo com 28 pontos, na oitava colocação. Curiosamente, o próximo compromisso é diante do Náutico, o nono, com 26. Sendo assim, quem vencer estará na segunda fase. O jogo acontecerá no estádio dos Aflitos.

Um empate classifica o São Bernardo, já que o Confiança, décimo colocado, tem 25 pontos. Além do Náutico, o time sergipano é o único clube fora do G-8 ainda com chance de classificação. Na última rodada, encara o Paysandu, no Batistão. Se vencer irá a 28 pontos e poderá roubar a vaga do São José-RS, atual sétimo colocado, com 28, e que na rodada final sai diante do rebaixado Pouso Alegre-MG.

Já o Ypiranga acabou eliminado. Com 22 pontos, o time gaúcho não tem mais chances de entrar no G-8, assim como o Aparecidense-GO, que ficou no 0 a 0 com o América-RN, na Arena das Dunas. O clube goiano é o 13º, com 22.

O América-RN, por sua vez, vai para a última rodada em situação delicada. O time potiguar é o 18º colocado, com 19 pontos. Para escapar da queda, precisa vencer o Floresta (16º, com 20) na Arena das Dunas, já que Manaus (17º, com 19) e Figueirense (15º, com 21) se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

A última rodada será toda disputada no próximo sábado, a partir das 16 horas. Seis clubes já estão classificados: Operário-PR (33), Brusque (31), Volta Redonda (30), Amazonas (29), Paysandu (29) e Botafogo-PB (29). Dois clubes já estão matematicamente rebaixados para a Série D: Altos e Pouso Alegre.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 18ª RODADA:

Sábado

Botafogo-PB 2 x 3 Confiança-SE

Brusque-SC 2 x 2 Náutico-PE

São José-RS 1 x 0 Amazonas-AM

Altos-PI 0 x 1 Operário-PR

Domingo

CSA-AL 0 x 0 Remo-PA

Manaus-AM 0 x 0 Floresta-CE

Paysandu-PA 2 x 1 Pouso Alegre-MG

Volta Redonda-RJ 2 x 0 Figueirense-SC





Segunda-feira

São Bernardo-SP 0 x 0 Ypiranga-RS

América-RN 0 X 0 Aparecidense-GO

