São Bernardo vence duelo direto e se isola na liderança da Série C; Botafogo-PB segue invicto

Cinco partidas abriram as disputas da quarta rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro no decorrer deste sábado (20). O maior destaque ficou para o São Bernardo, que venceu o duelo direto contra o Confiança-SE, manteve os 100% de aproveitamento e se isolou na liderança.

Jogando no Estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista, em um duelo que foi marcado pela falta de energia já no final do jogo, o São Bernardo engatou a quarta vitória seguida na Série C. Em um duelo direto, entre os dois times que estavam com 100% de aproveitamento, o clube paulista venceu o Confiança-SE, pelo placar de 3 a 1.

Com o resultado, o São Bernardo abriu três pontos do adversário, já que os dois haviam começado a rodada empatados com nove. Agora, o time paulista tem 12 e terminará a rodada na primeira colocação, independente dos outros resultados. O rival, por sua vez, segue na vice-liderança.

Já o Botafogo-PB ficou no empate por 1 a 1 com o Pouso Alegre-MG, no Estádio Almeidão, em João Pessoa e se manteve invicto na terceira colocação com oito pontos ganhos. O rival mineiro, por sua vez, chegou ao segundo jogo sem vitória e caiu para sétimo com sete pontos.

Figueirense-SC e Altos-PI, por sua vez, conseguiram voltar a vencer na Série C. Jogando no Estádio Orlando Scarpelli, o time catarinense venceu o Aparecidense-GO, por 2 a 1, e agora aparece em quinto com sete. O time goiano conheceu a terceira derrota em três jogos e está em 14º com três.

O Altos-PI também fez jus ao fator casa para se reabilitar. No Estádio Lindolfo Monteiro, o time piauiense fez 3 a 2 no Ypiranga-RS e conheceu a sua primeira vitória. Aparecendo agora em 12º com quatro. O rival gaúcho é terceiro com sete. Por fim, em um duelo de meio de tabela, CSA-AL e Brusque-SC ficaram no empate sem gols no Estádio Rei Pelé.

SEQUÊNCIA DA RODADA

A quarta rodada da Série C será encerrada com mais três jogos neste domingo (21) e dois na segunda-feira (22). Destaque para o Paysandu que recebe o Manaus e busca a reabilitação após duas derrotas seguidas.

Confira todos os resultados da Série C neste sábado (20):

São Bernardo-SP 3 x 1 Confiança-SE

Altos-PI 3 x 2 Ypiranga-RS

Figueirense-SC 2 x 1 Aparecidense-GO

Botafogo-PB 1 x 1 Pouso Alegre-MG

CSA-AL 0 x 0 Brusque-SC

