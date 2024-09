São Bernardo vence Botafogo-PB e entra na briga direta pela vaga de acesso na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2024 - 21:10 Para compartilhar:

O São Bernardo deu um passo importante para seguir na briga pelo acesso dentro da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Botafogo-PB, neste sábado, no estádio Primeiro de Maio, na região do ABC paulista. Este jogo foi válido pela terceira rodada da segunda fase que também registrou o empate por 2 a 2 entre Londrina e Ypiranga.

Com sua primeira vitória nesta fase, o São Bernardo chegou aos quatro pontos, mesma pontuação de Remo e Volta Redonda que se enfrentam, neste domingo, no Mangueirão, em Belém (PA). Quem vencer se isola na liderança. O Botafogo-PB é o lanterna do Grupo B, com um ponto. O gol da vitória paulista foi anotado por Felipe Garcia, aos 22 minutos do segundo tempo.

No Grupo C, o Londrina somou seu primeiro ponto, ao empatar no Estádio do Café com o Ypiranga, com três, em terceiro lugar. Ferroviária e Athletic, ambos com quatro, vão fazer a briga direta pela ponta neste domingo em Araraquara.

No Paraná os gols saíram no primeiro tempo. Zé Vítor abriu o placar pra o visitante logo aos seis minutos, mas Daniel Amorim, de pênalti, empatou, aos 17. Alisson Taddei colocou o time gaúcho na frente aos 26 minutos e Calysson empatou para o Londrina, aos 48 minutos.

Após turno e returno, seis rodadas, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo vão garantir o acesso para a Série B, em 2025. Os líderes vão decidir o título da temporada em dois jogos.

Confira os jogos da terceira rodada:

SÁBADO

Londrina 2 x 2 Ypiranga

São Bernardo 1 x 0 Botafogo-PB

DOMINGO

Remo x Volta Redonda

SEGUNDA-FEIRA

Ferroviária x Athletic