São Bernardo goleia o Ferroviário-CE e Londrina empata no fim com o CSA pela Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 0:19 Para compartilhar:

A sequência da terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro teve uma verdadeira chuva de gols na noite desta segunda-feira. Os principais destaques ficaram para o São Bernardo, que atropelou o Ferroviário-CE e para o Londrina, que no último lance, arrancou o empate contra o CSA.

No estádio Primeiro de Maio, o time paulista recebeu o Ferroviário-CE, e fez o dever de casa com louvor: 5 a 0, com gols de Luiz Felipe, três vezes, Kayke e Lucas Lima.

O São Bernardo segue invicto e agora briga pela ponta, com sete pontos, e saltou para a vice-liderança, apenas dois atrás do líder Athletic-MG. Do outro lado, o time cearense tem apenas um e caiu para a 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

No Paraná, no último lance, o Londrina se salvou de mais uma derrota. O time do interior recebeu o CSA, no Estádio do Café, e com gol de Daniel Amorim, aos 50 minutos do segundo tempo, arrancou o empate por 2 a 2, saindo da zona de rebaixamento. Wellington Carvalho e Marquinhos fizeram os gols do CSA, enquanto Maurício anotou o primeiro do LEC.

Os dois times chegaram a dois pontos cada e subiram alguns degraus na tabela de classificação. O time alagoano agora é o 12º, enquanto o paranaense aparece uma posição atrás, devido ao saldo de gols: -2 a -4.

A rodada ainda não tem data marcada para o seu fechamento. Isso porque as partidas entre Náutico x Ypiranga-RS, São José-RS x Volta Redonda e Sampaio Corrêa x Caxias-RS foram adiadas, devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, suspendendo todos os jogos dos times gaúchos em todas as divisões nacionais.

Confira os resultados da 3ª rodada:

Confiança-SE 0 x 2 Tombense-MG

Floresta-CE 1 x 4 Ferroviária-SP

Botafogo-PB 1 x 0 Remo-PA

Figueirense-SC 2 x 0 Aparecidense-GO

Athletic-MG 1 x 0 ABC-RN

Londrina-PR 2 x 2 CSA-AL

São Bernardo-SP 5 x 0 Ferroviário-CE

Jogos adiados

São José-RS x Volta Redonda-RJ

Sampaio Corrêa-MA x Caxias-RS

Náutico-PE x Ypiranga-RS