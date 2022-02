São Bernardo ganha do Red Bull Bragantino e assume liderança geral do Paulistão

Grande sensação do Campeonato Paulista, o São Bernardo assumiu a liderança geral da competição ao derrotar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo, no estádio Primeiro de Maio, pela sexta rodada. O time de Bragança Paulista esteve apático e não conseguiu segurar o adversário, melhor durante os 90 minutos. Com o resultado, o time do ABC é o primeiro a alcançar a marca de 11 pontos. Está no topo do Grupo B, na frente de São Paulo e Ferroviária, com sete, e Novorizontino, com um.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, perdeu a oportunidade de se distanciar na ponta do Grupo D e acabou ficando com dez pontos, com o Santos na cola, com nove. Ponte Preta tem sete, e Santo André soma seis.

O Bragantino deu a entender que iria pressionar o São Bernardo no início do duelo. Logo de cara, o atacante Alerrandro recebeu de Léo Ortiz e obrigou o goleiro Junior Oliveira a fazer grande defesa. No entanto, a arbitragem anulou o lance e assinalou impedimento. A partida, depois deste lance, foi de pouca criatividade e chances remotas de gol.

O São Bernardo equilibrou as ações e chegou com perigo apenas aos 21 minutos. Vitinho cobrou falta e Maycon foi buscar, salvando o Red Bull Bragantino, que voltou a ameaçar apenas nos minutos finais do primeiro tempo, quando Hyoran apareceu de frente para o gol, mas chutou em cima de Júnior Oliveira.

Assim como foi o primeiro tempo, a segunda etapa também foi devagar e acabou ganhando em emoção a partir dos 20 minutos. Cristovam mandou a bola para dentro da área, João Carlos ajeitou para Vitinho Mesquita abrir o placar. O segundo quase saiu na sequência com Matheus Davó, que jogou no travessão.

Atrás do placar, Maurício Barbieri mexeu no Red Bull Bragantino e tentou jogar o time no ataque. O empate quase saiu com Helinho, que recebeu de Aderlan e viu Júnior Oliveira salvar mais uma.

Do outro lado, o São Bernardo se fechou, chamou o Red Bull Bragantino para o seu campo de defesa e conseguiu segurar o rival para confirmar mais três pontos importantes na luta pela classificação às quartas de final do Paulistão.

Na próxima rodada, o São Bernardo enfrenta o Corinthians, na quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na quinta-feira, às 19h, o Red Bull Bragantino recebe o Água Santa, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

SÃO BERNARDO – Júnior Oliveira; Joílson, Matheus Salustiano e Ligger; Cristovam, Igor Fernandes, Rodrigo Souza, Paulinho Moccelin (João Carlos) e Vitinho Mesquita (Léo Gomes); Davó (Gustavo Ramos) e Silvinho (Ravanelli). Técnico: Márcio Zanardi.

RED BULL BRAGANTINO – Maycon; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido (Andres Hurtado); Jadsom Silva, Eric Ramires (Praxedes) e Hyoran; Artur (Ytalo), Sorriso (Helinho) e Alerrandro (Jan Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

GOL – Vitinho Mesquita, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Fabiano Monteiro dos Santos.

CARTÕES AMARELOS – Oliveira, Rodrigo Souza e Vitinho Mesquita (São Bernardo); Aderlan (Red Bull Bragantino)

RENDA E PÚBLICO – não divulgados.

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

