São Bernardo empata, mas conta com tropeço do Náutico para seguir na liderança da Série C

O São Bernardo ficou no empate por 1 a 1 com o Paysandu nesta segunda-feira, no estádio da Curuzu, em Belém. O time paulista, no entanto, só conseguiu continuar na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, pois o Náutico ficou no 2 a 2 com o Confiança. Ambos os jogos foram realizados nesta segunda-feira.

Na Curuzu, o São Bernardo teve a chance de disparar na liderança, mas viu o Paysandu abrir o placar com Paulão. O time paulista ainda conseguiu buscar o empate com Bruno Santos. Com isso, continuou na primeira posição, com 16 pontos, contra 15 do Amazonas, vice-líder.

O resultado não agradou o Paysandu, que continua na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com nove pontos, assim como o América-RN, em 17º. O Remo é o vice-lanterna, com oito, enquanto o Aparecidense tem seis.

No Batistão, o Náutico chegou a abrir 2 a 0, com dois gols do meia Souza, mas cedeu o empate ao Confiança por 2 a 2, gols de Negueba e Salazar. O time pernambucano ficou em terceiro, com 14, contra 11 do seu adversário.

Por fim, o Pouso Alegre aliviou a pressão sobre o técnico Roger ao vencer o Figueirense, em pleno Orlando Scarpelli, por 2 a 1. Djalma e Ingro marcaram para o time visitante. Gustavo França fez para os catarinenses.

Com o resultado, o Pouso Alegre subiu para o 11º lugar, com 11 pontos. O Figueirense ficou em 12º, com dez.

