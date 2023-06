São Bernardo empata e pode perder a vice-liderança na Série C ao término da 10ª rodada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 21:51 Compartilhe

Três jogos deram sequência na décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo. Em dia com dois empates, o Volta Redonda foi o único time a vencer.

Único paulista na competição, o São Bernardo fez jogo movimentado com o São José-RS, em Porto Alegre (RS). Jeferson abriu o placar para o São Bernardo, Sillas e Thayllon viraram, mas João Carlos garantiu o empate com gol no fim.

Com o resultado, os paulistas seguem na vice-liderança, com 17 pontos, atrás apenas do Amazonas, com 18 e que ainda joga nesta rodada. Os gaúchos estão em terceiro, com 16 pontos. Ambos ainda podem ser ultrapassados por Operário-PR e Náutico-PE.

O único time a vencer neste domingo foi o Volta Redonda-RJ, que fez 2 a 1 no Ypiranga-RS. Assim, chegou a 15 pontos, na quarta colocação, enquanto o rival segue com 13 pontos, em 11º lugar. No outro jogo, Altos-PI e Pouso Alegre-MG empataram sem gols. O time piauiense aparece em 17º, abrindo a zona de rebaixamento, com dez pontos. Já os mineiros somam 12 pontos, em 14º.

A rodada ainda segue nesta segunda-feira, com o jogo entre Operário-PR e Aparecidense-GO. Na terça, jogam Botafogo-PB e Paysandu-PA. Os últimos dois jogos só serão realizados na quarta-feira: CSA-AL x América-RN e Náutico-PE x Amazonas-AM.

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA:

SÁBADO

Manaus-AM 3 x 3 Confiança

Remo-PA 1 x 1 Figueirense

Brusque-SC 2 x 0 Floresta-CE

DOMINGO

Altos-PI 0 x 0 Pouso Alegre-MG

Volta Redonda-RJ 2 x 1 Ypiranga-RS

São José-RS 2 x 2 São Bernardo-SP

SEGUNDA-FEIRA

20h

Operário-PR x Aparecidense-GO





TERÇA-FEIRA

20h

Botafogo-PB x Paysandu-PA

QUARTA-FEIRA

19h

Náutico-PE x Amazonas-AM

20h

CSA-AL x América-RN

