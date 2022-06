São Bernardo empata e mantém a liderança do Grupo A7 na Série D

O São Bernardo é o clube paulista que tem, por enquanto, a melhor campanha no Campeonato Brasileiro da Série D. Neste sábado, pela oitava rodada, a primeira do returno, empatou sem gols com o Nova Iguaçu-RJ, em território fluminense, e se manteve na liderança do Grupo A7.

Com o empate, o São Bernardo tem 16 pontos, mesma pontuação do Paraná, que empatou com o Santo André, por 1 a 1, no estádio Bruno José Daniel. O time paulista mantém uma leve vantagem no saldo de gols: 6 a 5. Os dois estão invictos e com suas vagas encaminhadas à fase de mata-mata.





O Nova Iguaçu é terceiro colocado, com 10 pontos, seguido por Oeste, quarto, e Santo André, quinto. O Oeste vai jogar domingo contra o Pérolas Negras (RJ), em Resende (RJ).

No equilibrado Grupo A6, a Internacional de Limeira foi até o interior de Minas Gerais e empatou por 2 a 2 com o URT. O time paulista fica em terceiro lugar, com 13 pontos. A Ferroviária voltou a vencer a Caldense, agora por 1 a 0, em Araraquara. Na semana passada tinha feito 2 a 1 em Poços de Caldas (MG). Estas duas vitórias foram importantes porque deixaram o time paulista em quinto lugar, com 11 pontos.

O Real Noroeste-ES foi até o interior baiano e empatou por 2 a 2 com o Bahia de Feira de Santana, assumindo a liderança provisória com 14 pontos. Leva vantagem sobre o Pouso Alegre no saldo de gols 3 a 1, mas o time mineiro vai jogar domingo no Espírito Santo diante do Nova Venécia-ES, quarto com 12 pontos, no Espírito Santo.

OUTROS JOGOS

No Grupo A3, o Retrô-PE continua atropelando seus adversários. Em casa fez 3 a 0 em cima do São Paulo Crystal-PB, mantendo a liderança isolada com 20 pontos. É a maior pontuação da competição, além de seguir invicto. Outro pernambucano, o Afogados-PE é vice-líder com 14 pontos. Foi até o Ceará e venceu o Crato-CE por 2 a 0. O América-RN é terceiro, com 13, após vitória fácil em casa diante do Icasa-CE, por 3 a 0.

O Lagarto-SE se manteve na liderança do Grupo A4, com 14 pontos, ao vencer em casa o Jacuipense-BA, por 2 a 1. O Anápolis-GO assumiu provisoriamente a ponta do Grupo A5, ao bater o Ceilândia-DF por 2 a 1. O time goiano tem os mesmos 16 pontos do Brasiliense-DF que domingo vai enfrentar o Costa Rica-MS, no Mato Grosso do Sul.

Pelo Grupo A8, o Caxias também é líder provisório, com 16 pontos, após a vitória em casa, por 1 a 0, em cima do Próspera-SC. Atrás do líder estão com 14 pontos, Azuriz-PR e Casvavel-PR que se enfrentam neste domingo em duelo paranaense.

O formato da Série D é o mesmo de anos anteriores. Na primeira fase, os 64 times foram divididos regionalmente em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro das chaves. Ao fim de 14 rodadas, os quatro primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata.

CONFIRA OS JOGOS DA 8.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Pacajus-CE 0 x 0 Fluminense-PI

SÁBADO

Nova Iguaçu-RJ 0 x 0 São Bernardo-SP

Crato-CE 0 x 2 Afogados-PE

Lagarto-SE 2 x 1 Jacuipense-BA

Santo André-SP 1 x 1 Paraná-PR

Caxias-RS 1 x 0 Próspera-SC

Juventus-SC 0 x 0 Aimoré-RS

Castanhal-PA 2 x 1 Tocantinópolis-TO

Ceilândia-DF 1 x 2 Anápolis-GO

São Raimundo-AM 0 x 0 Humaitá-AC

4 de Julho-PI 2 x 2 Juventude-MA

Retrô-PE 3 x 0 São Paulo Crystal-PB

Grêmio Anápolis-GO 0 x 0 Operário-MT

URT-MG 2 x 2 Inter de Limeira-SP

Bahia de Feira-BA 2 x 2 Real Noroeste-ES

América-RN 3 x 0 Icasa-CE

Ferroviária-SP 1 x 0 Caldense-MG

DOMINGO

15h

Nova Venécia-ES x Pouso Alegre-MG

Pérolas Negras-RJ x Oeste-SP

Azuriz-PR x FC Cascavel-PR

15h30

São Luiz-RS x Marcílio Dias-SC

16h

Sousa-PB x Globo-RN

Atlético Alagoinhas-BA x CSE-AL

ASA-AL x Juazeirense-BA

Santa Cruz-PE x Sergipe-SE

Ação-MT x Iporá-GO

Cianorte-PR x Portuguesa-RJ

16h30

Costa Rica-MS x Brasiliense-DF

17h

Moto Club-MA x Tuna Luso-PA

18h

São Raimundo-RR x Amazonas-AM

Rio Branco-AC x Porto Velho-RO

SEGUNDA-FEIRA

21h15

Trem-AP x Náutico-RR