São Bernardo: em reduto de Lula, PT fica de fora e Marcelo Lima e Alex Manente disputarão o segundo turno

Da Redação 06/10/2024 - 21:39

Reduto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a cidade de São Bernardo do Campo não terá um petista disputando o segundo turno. Luiz Fernando (PT), ficou em terceiro lugar do pleito deste domingo, 06, e não seguirá na corrida eleitoral.

O segundo turno das eleições serão disputados por Marcelo Lima (PODE), que teve 28,64% dos votos, e Alex Manente (CID), que recebeu 26,54% dos votos.

O petista, que ficou em terceiro lugar na preferência dos eleitores, teve 23,10% dos votos. Em seguida, Flávia Morando (União), teve 21,37% dos votos.