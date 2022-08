São Bernardo e Pouso Alegre vencem fora e ficam perto do acesso na Série D

Estadão Conteúdo 21/08/2022 - 20:56 Compartilhe

São Bernardo-SP e Pouso Alegre-MG conseguiram, neste domingo, boa vantagem para os seus confrontos de volta na Série D do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, paulistas e mineiros venceram Tocantinópolis-TO e ASA-AL, respectivamente, e estão próximos das semifinais e do acesso para a Série C de 2023.

O São Bernardo-SP foi até Tocantinópolis, em Tocantins, e venceu o time da casa por 3 a 0 no estádio João Ribeiro. O primeiro gol saiu aos 40 minutos com Alex Reinaldo. Hugo Sanches ampliou aos quatro minutos do segundo tempo e Felipe Diogo completou o placar nos acréscimos, aos 51 minutos.

A grande vantagem deixou os paulistas com um pé na Série C, porque na volta poderão perder por até dois gols de diferença. O Tocantinópolis teria que vencer por quatro gols de diferença ou então por três e levar a definição da vaga para a cobrança de pênaltis. O segundo jogo será disputado no sábado, dia 27, às 16h, no estádio Primeiro de Maio, na região do ABC paulista.

No estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), o ASA-AL recebeu o Pouso Alegre-MG e os visitantes, mais uma vez, se deram bem. Após um primeiro tempo de muito equilíbrio, os mineiros foram eficientes na volta dos vestiários e venceram por 2 a 0, com ambos os gols sendo marcados por Iago Dias, no primeiro minuto e aos 24. Os alagoanos até pressionaram bastante, mas não diminuíram o placar.

No jogo de volta, no interior de Minas Gerais, o Pouso Alegre pode perder por até um gol de diferença. O time alagoano precisa vencer por três gols, ou então, ganhar por dois gols de diferença e levar a definição da vaga para os pênaltis. A volta acontece no próximo sábado, às 17h, no Manducão, em Pouso Alegre (MG).

No sábado, em Caxias do Sul (RS), o Caxias venceu o América-RN por 1 a 0, e leva a vantagem do empate no segundo jogo, domingo, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal (RN). No estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, Portuguesa-RJ e Amazonas-AM empataram por 1 a 1, deixando aberto a disputa por vaga no segundo jogo marcado para Manaus (AM), domingo, às 16h.

Confira os resultados de ida das quartas de final:

SÁBADO

Caxias-RS 1 x 0 América-RN

Portuguesa-RJ 1 x 1 Amazonas-AM

DOMINGO

ASA-AL 0 x 2 Pouso Alegre-MG

Tocantinópolis-TO 0 x 3 São Bernardo-SP