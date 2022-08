São Bernardo e Portuguesa-RJ largam na frente nas oitavas da Série D

Estadão Conteúdo 07/08/2022 - 0:15 Compartilhe

O São Bernardo largou na frente nas oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, foi até o interior baiano e venceu por 1 a 0 o Bahia de Feira de Santana (BA). No outro jogo, em casa, a Portuguesa-RJ fez 2 a 1 em cima do Nova Venécia-ES. Outros seis jogos vão ser disputados domingo.

Único clube paulista na disputa pelo acesso, o São Bernardo abriu vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de finais. Agora pode empatar na volta, no outro sábado, dia 13, às 16h, na região do ABC. O time baiano precisará vencer por dois gols de diferença ou, então, ganhar por um gol e decidir a vaga nos pênaltis.

O time da região do ABC se adaptou bem ao gramado sintético da Arena Cajueiro, que era sua preocupação. Alex Reinaldo marcou o gol da vitória aos 17 minutos do primeiro tempo e, depois disso, o São Bernardo mostrou a sua força na defesa e garantiu o resultado até o final.

No estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), a Portuguesa virou sobre o Nova Venécia-ES, que saiu na frente com Diego Souza, mas Emerso Carioca empatou, de pênalti, ainda no primeiro tempo. O segundo gol carioca foi marcado por Cafu logo aos dois minutos da etapa final. Agora, a Portuguesa pode empatar no jogo de volta, domingo, dia 14, no Espírito Santo. O time capixaba terá que ganhar por dois gols de diferença ou vencer por um gol e levar a definição da vaga para os pênaltis.

O mata-mata da Série D é sempre com jogos de ida e volta. O gol fora de casa não é usado como critério de desempate e, em caso de igualdade no placar agregado, a disputa vai para os pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C de 2023.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL:

SÁBADO

Portuguesa-RJ 2 x 1 Nova Venécia-ES

Bahia de Feira-BA 0 x 1 São Bernardo-SP

DOMINGO

15h

Real Noroeste-ES x Caxias-RS

Lagarto-SE x Amazonas-AM

16h

Santa Cruz-PE x Tocantinópolis-TO

Paraná-PR x Pouso Alegre-MG

América-RN x Moto Club-MA

19h

Rio Branco-AC x ASA-AL