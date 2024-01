São Bernardo e Ituano se enfrentam na estreia do Paulistão querendo repetir vaga ao mata-mata

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/01/2024 - 6:30 Para compartilhar:

São Bernardo e Ituano foram dois times que chegaram ao mata-mata do Campeonato Paulista em 2023 e buscam repetir a campanha. Por coincidência, ambos foram eliminados pelo campeão Palmeiras, mas fizeram duelos equilibrados e chegam para a nova temporada com excelente expectativa. A partida será realizada neste domingo, às 16h, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Ano passado, o São Bernardo fez uma excelente fase de grupos, avançando com a segunda melhor campanha, 26 pontos, atrás apenas do Palmeiras, que estava no mesmo grupo e fez 28. Nas quartas de final, diante do Palmeiras, que viria a ser campeão, foi derrotado por 1 a 0.

Na sequência da temporada, foi bem na Série C do Campeonato Brasileiro e chegou à segunda fase. Terminou em terceiro lugar e só não conquistou o acesso por conta do número de gols marcados. O time paulista fez seis gols, enquanto o Operário-PR marcou nove.

Nesta temporada, o São Bernardo está no Grupo D, junto com Botafogo, Novorizontino e São Paulo. O trunfo do clube é a manutenção do técnico Márcio Zanardi, que vai para sua quarta temporada no clube, e também do elenco. Manteve jogadores experientes, como o goleiro Alex Alves e o zagueiro Rodrigo Souza.

O atacante Silvinho, ex-São Paulo, Ponte Preta e Criciúma, de 33 anos, chegou na temporada passada para a Série C e segue no elenco. A comissão técnica também tenta mesclar experiência com juventude. O volante Lucas Lima, de 23 anos, ex-São Bento e que fez boa temporada no CRB, é um exemplo disso.

Apesar de ter feito bem menos pontos, 12, o Ituano, além de se livrar do rebaixamento, avançou em segundo do grupo no ano passado. Nas quartas de final, surpreendeu ao eliminar o Corinthians nos pênaltis. Nas semifinais, porém, também foi eliminado pelo Palmeiras com o mesmo placar de 1 a 0.

Na Série B, diferentemente de 2022, em que brigou até a última rodada pelo acesso, o Ituano desta vez lutou para não cair na última rodada. Mesmo assim, fez sua parte e se manteve na divisão.

Comandado pelo técnico Marcinho, o Ituano caiu no Grupo A, com Portuguesa, Santo André e Santos. Embora tenha mantido parte do elenco, o Ituano sofreu algumas baixas, com o lateral-esquerdo Mário Sérgio, o lateral-direito Pacheco, o zagueiro Rafael Pereira, os meias Rafael Carvalheira e Vinícius Balieiro, e o atacante Felipe Saraiva. Outros jogadores também saíram, mas por estarem sem espaço.

Por outro lado, o clube foi ao mercado para repor as saídas e contratou alguns nomes conhecidos. O meia Jean Pyerre, ex-Grêmio, é um deles, assim como Thonny Anderson, emprestado pelo Red Bull Bragantino. O lateral-direito Léo Duarte, cria da base do Ituano e que estava no Vila Nova, retorna ao clube. Fora das quatro linhas, o gestor Juninho Paulista também volta após deixar a CBF.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO X ITUANO

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Helder, Alan Santos e Rafael Forster; Jeferson, Rodrigo Souza, Lucas Lima, Romisson e Arthur Henrique; Silvinho e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi.

ITUANO – Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Eduardo Person, Jean Pyerre e Thonny Anderson; Salatiel e Bruno Alves. Técnico: Marcinho Freitas.

ÁRBITRO – Raphael Claus.

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

