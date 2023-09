São Bernardo e Botafogo-PB vencem e Paysandu e Volta Redonda empatam na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 20:26 Compartilhe

São Bernardo e Botafogo-PB fizeram a lição de casa e abriram a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro com vitória sobre Operário-PR e Amazonas, respectivamente, neste domingo. Já o Paysandu ficou no empate por 1 a 1 com o Volta Redonda, na Curuzu.

Pelo Grupo B, o São Bernardo fez valer a força do estádio Primeiro de Maio para superar o Operário de virada, por 2 a 1. O time de Ponta Grossa abriu o placar com Felipe Garcia. Lucas Tocantins deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, mas João Carlos, aos 46 minutos da etapa final, confirmou o triunfo do time paulista.

Com o resultado, o São Bernardo abre vantagem na busca pelo acesso na Série C. Quem também começou bem foi o Brusque, que fez 2 a 1, também de virada, no São José, no estádio Francisco Novelletto, no último sábado. Guilherme Beléa abriu o placar, mas Otávio, duas vezes, comandou a vitória do time catarinense.

Os dois jogos do Grupo C foram realizados neste domingo. O Botafogo-PB superou o Amazonas no Almeidão por 2 a 1, com gols de Renatinho e Mariotto. PH diminuiu no fim, mas não conseguiu impedir a derrota do time amazonense.

Com isso, o Botafogo-PB largou na frente com três pontos, contra um de Paysandu e Volta Redonda, que empataram por 1 a 1, na Curuzu. Ítalo, de pênalti, abriu o placar para o time do Rio de Janeiro, mas Kevyn deixou tudo igual.

Os oito times ainda vivos na competição foram divididos em dois grupos de quatro. Eles se enfrentam em turno e returno, dentro do mesmo grupo. Os dois primeiros colocados de cada chave conquistam o acesso. Os líderes disputarão a final.

Confira os jogos da 1ª rodada do quadrangular da Série C:

SÁBADO

São José-RS 1 x 2 Brusque-SC

DOMINGO

São Bernardo-SP 2 x 1 Operário-PR

Paysandu-PA 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Botafogo-PB 2 x 1 Amazonas-AM

