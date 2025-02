São Bernardo defende topo do grupo na casa da Inter de Limeira que ainda não venceu no Paulista

Opostos no Campeonato Paulista, São Bernardo e Inter de Limeira entram em campo com objetivos distintos. Enquanto o time do ABC lidera o Grupo D – à frente do Palmeiras – a equipe do interior ainda busca sua primeira vitória no estadual. A bola rola neste sábado, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, e será válida pela sexta rodada.

Com 12 pontos e vindo de duas vitórias seguidas, a última inclusive de virada, por 3 a 1 sobre o Santos, em casa, o São Bernardo está na frente, inclusive, do atual campeão Palmeiras, que soma apenas oito pontos. Já a Inter de Limeira, apesar de invicta, ainda não venceu no Paulistão. São quatro pontos em quatro empates (Guarani, Novorizontino, Ponte Preta e Noroeste). O time ainda tem um jogo a menos, da primeira rodada, que será disputado contra o São Paulo, em fevereiro.

O técnico Felipe Conceição ganhou o reforço de Lucas Bochecha. Recuperado de lesão, o volante já está inscrito e à disposição do treinador. Ele deve manter o atacante Rhuan e o lateral direito JP Galvão no time titular. Ambos foram testados e corresponderam no empate por 2 a 2 diante do Noroeste, em Bauru.

Ainda sem vencer, o treinador lamentou os erros que custaram os três pontos: “Fizemos um bom segundo tempo, merecíamos a vitória. Além dos dois gols, tivemos chances e poderíamos ter matado o jogo, mais uma vez, assim como no duelo contra a Ponte. Mais uma vez fomos penalizados no final”, disse Conceição.

Do outro lado, o técnico Ricardo Catalá terá a volta do lateral-direito Rodrigo Ferreira. Por pertencer ao Santos e estar emprestado, ele não atuou por força contratual. Com isso, Hugo Sanches volta a ser opção no banco de reservas. No mais, o treinador deve manter o mesmo time que vem em alta no campeonato. A única preocupação é o zagueiro Matheus Salustiano, pendurado com dois cartões amarelos.

Com os 12 pontos já conquistados e permanência garantida, o São Bernardo vai em busca de outros objetivos: “Fizemos os 12 pontos o mais rápido possível, que era o nosso primeiro objetivo. Agora é seguir somando, para alcançar nossa segunda meta, que é estar nas quartas de final, para assim podermos brigar por algo maior”, disse Catalá.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X SÃO BERNARDO

INTER DE LIMEIRA – André Luiz; Eduardo Porto, Gui Mariano e Roberto Rosa; JP Galvão, Marlon, Iba Ly, Albano e Leocovick; Rhuan e Alex Sandro. Técnico: Felipe Conceição.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Fabrício Daniel, Guilherme Queiroz e Léo Jabá. Técnico: Ricardo Catalá.

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.