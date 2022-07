São Bernardo Avengers é campeão da Série Ouro da SPFL Time do ABC paulista derrotou o Mauá Vikings nesse sábado (30/7)







O São Bernardo Avengers é o novo campeão da Série Ouro da SPFL. Em duelo bastante disputado, a equipe do ABC paulista bateu, na tarde desse sábado (30/7), o Mauá Vikings, por 13 a 10, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo.

O time da casa foi o primeiro a abrir o placar. O quarterback Cauê Martins passou para o wide receiver Rafael Paz fazer um touchdown. A equipe tentou a conversão de dois pontos, mas não foi feliz na execução. Ainda na primeira etapa, o kicker Matheus Rodrigues diminuiu o placar com um field goal.

Na volta para o segundo tempo, o São Bernardo Avengers ampliou a vantagem. O QB Caue Martins passou para o wide receiver Basket anotar mais um TD. O chute do kicker Kevin foi bom. O placar marcava 13 a 3.

Antes do final da partida, o Mauá Viking conseguiu diminuir em uma corrida do running back. O kicker Matheus Rodrigues acertou o extra point.

Em 2023, São Bernardo Avengers Mauá Vikings disputarão a Série Diamante.

Sampa Bowl é neste domingo

O Sampa Bowl será decidido por Rio Preto Weireles e Guarulhos Rhynos, neste domingo (31/7), a partir das 14h, no estádio Benedito Teixeira, popularmente conhecido por Teixeirão, em São José do Rio Preto. O jogo terá transmissão ao vivo da TV Cultura.

Pela Série Prata, o Cruzeiro Guardians conquistou a taça na manhã desse sábado (30/7), ao derrotar o Rhynos Academy, por 14 a 9, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. A vitória foi conquistada de virada nos minutos finais da partida.