São Bento goleia Londrina, deixa lanterna e mantém sobrevida na Série B

Em um confronto direto contra o rebaixamento, o São Bento manteve a chama da esperança um pouco viva e complicou a vida do Londrina na noite desta quinta-feira ao golear por 4 a 1, no Estádio Walter Ribeiro, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O São Bento emplacou a segunda vitória seguida e chegou aos 36 pontos, deixando a lanterna com o Vila Nova e subindo para a 18ª colocação. A mesma pontuação tem o Londrina, que é o 17º colocado por conta do número de vitórias (10 contra 9) e chegou a sexta derrota nos últimos sete jogos.

A situação dos dois clubes, porém, é muito complicada. Um empate do Figueirense, que tem 39 pontos, nesta sexta-feira contra o CRB, em Maceió, define os quatro rebaixados, já que Vila Nova e Criciúma também têm 36.

Diante da necessidade da vitória para os dois lados, o primeiro tempo foi bastante movimentado no Walter Ribeiro. Aos 30, Zé Roberto abriu o placar para o São Bento após receber passe de Paulinho Bóia. Sete minutos depois, Marcos Martins cruzou e Caio Rangel ampliou. O Londrina diminuiu aos 43 com Anderson Leite, de cabeça.

Logo no início do segundo tempo, Léo Rigo recebeu o segundo amarelo e deixou o Londrina com um jogador a menos. Aos 11, Zé Roberto, que havia perdido uma chance incrível antes, deu passe preciso para Caio Rangel. O atacante invadiu a área e fez o terceiro do São Bento.

Com o adversário batido, o time de Sorocaba liquidou a fatura aos 32. Matheus Guarujá chutou de fora da área, César rebateu nos pés de Zé Roberto, que não desperdiçou. E o placar ainda poderia ter sido mais elástico se o goleiro do Londrina não defendesse chute de Guarujá.

Os dois times voltam a campo no sábado da semana que vem, às 16h30, pela última rodada da Série B. O São Bento enfrenta o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, enquanto o Londrina recebe o Guarani, no Estádio do Café, em Londrina.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 4 x 1 LONDRINA

SÃO BENTO – Henal; Marcos Martins, Alisson, Eduardo Mendes e Mansur; Fábio Bahia, Juliano (Doriva) e Rodolfo; Paulinho Bóia (Minho), Caio Rangel (Matheus Guarujá) e Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cordeiro.

LONDRINA – César; Raí Ramos, Dirceu, Léo Rigo e Felipe Vieira; Germano, Anderson Leite, Paulinho Moccelin (Matheusinho), Léo Passos e Luidy (João Paulo); Júnior Pirambu (Uelber). Técnico: Silvinho.

GOLS – Zé Roberto, aos 30, Caio Rangel, aos 37, e Anderson Leite, aos 43 minutos do primeiro tempo. Caio Rangel, aos 11, e Zé Roberto, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Paulinho Bóia, Rodolfo, Marcos Martins e Zé Roberto (São Bento); Felipe Vieira (Londrina).

CARTÃO VERMELHO – Léo Rigo (Londrina).

RENDA – R$ 8.130,00.

PÚBLICO – 1.230 pagantes.

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).