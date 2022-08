‘São as circunstâncias’, aponta Ceni sobre sequência de derrotas do São Paulo no Campeonato Brasileiro

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 1:05 Compartilhe

O São Paulo chegou a seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro neste sábado (6), após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, em pleno Campeonato Brasileiro. Assim como no último final de semana, quando o tropeço foi para o Athletico, em Curitiba (PR), desta vez o técnico Rogério Ceni mandou de novo um time misto a campo. Nos vestiários após a partida, o comandante tricolor revelou o velho dilema: priorizar as copas em detrimento da principal competição nacional?

– Não posso (deixar as copas de lado). Queria ter o Calleri os 90 minutos (contra o Flamengo). Mas se tiver e perder? Miranda e Diego tinha decidido que cada um jogaria 45. O time faz o melhor no Brasileirão. São circunstâncias. A virada de chave foi a virada que sofremos do Palmeiras nos acréscimos. Ficamos a nove do líder e poderíamos ficar a três. Tivemos que repetir o mesmo time (na Copa do Brasil), e ali começou a desencaixar.

Com a sequência negativa, o Tricolor caiu para a 11ª posição do Brasileirão, com 26 pontos. E Ceni pediu paciência aos torcedores, apontando que o clube ‘está fazendo o seu melhor’ na disputa por pontos corridos.

– A copa só não é ilusória para quem é campeão. Ela faz você perder tempo em Brasileiro. Tem que jogar pensando que na quarta-feira tem jogo decisivo. A gente vem enfrentando maratona, tentamos fazer o melhor que pudemos. Fizeram um jogo bem satisfatório em nível de competitividade, de igualdade de jogo. Claro que no final vamos cansando, não temos tantas alternativas. O trabalho está sendo feito. Janela aberta, vem proposta, é difícil segurar. Não há dinheiro para contratar, não há jogador disponível, todo mundo fez sete jogos (na Série A). É um momento delicado que teremos que ter resiliência, paciência e enfrentar. Vamos tentar nossa vida lá contra o Ceará, chance de chegar a uma semifinal. Vai ser assim: com dificuldade, tentando sobreviver no Brasileiro e tentando passar nas copas.

