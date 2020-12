Santos x LDU: os prováveis times, os desfalques e onde assistir a partida

Nesta terça-feira (01º), o Santos joga a sua classificação às quartas de final da Conmebol Libertadores. Após ter vencido o jogo de ida das oitavas da competição sul-americana, por 2 a 1, contra a LDU (EQU), no estádio Casa Blanca, em Quito, o Alvinegro precisa apenas de um empate em casa para avançar no torneio.

Após ser acometido por um surto de Covid-19 no elenco, grande parte dos jogadores que foram diagnosticados com a doença já estão retornando. O último foi Luan Peres, que treinou na véspera do confronto e pode ser até titular.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

E MAIS:

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Data e Hora: 01º de dezembro, às 19h15 (horário de Brasília)

Arbitragem: Néstor Pitana (ARG)

Assistentes: Diego Bonfá (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (ARG)

Onde Assistir: Fox Sports e Tempo Real do L!

Santos: John (João Paulo); Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Sotldo. Técnico: Cuca.

Desfalques: Vladimir (recuperação de cirurgia no dedo mínimo no pé direito); Sánchez (ruptura ligamentar do joelho direito); Renyer (transição após reconstrução ligamentar do joelho direito); Raniel (recuperação de trombose na perna direita).

LDU: Gabbarini; Perlaza, Ordóñez, Caicedo e Ayala; Villarruel, Alcívar, Quintero, Julio e Arce; Martínez. Técnico: Pablo Repetto.

Desfalques: Guerra, Piovi, Muñoz (entregues ao Departamento Médico); Corozo e Sornoza (covid-19).

E MAIS:

Veja também