Santos x Juventude: onde assistir o duelo, arbitragem e escalações Equipes se enfrentam nesse sábado pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Santos recebe neste sábado o Juventude, na Vila Belmiro, às 19 horas, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes não se enfrentam desde 2007, quando o Peixe venceu na Vila, por 1 a 0, com gol do atacante Renatinho, jogo do Brasileirão daquele ano.

O Peixe tem retrospecto altamente positivo contra o adversário. Já ocorreram 15 jogos entre os clubes, com nove vitórias do Santos, três do time de Caxias do Sul e oito empates. O Peixe aliás nunca perdeu em casa na sua história para o Juventude.

O Alvinegro da Vila chega para o duelo embalado. A equipe vem de três vitórias seguidas. Foram dois triunfos contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, e um diante do Ceará, no Brasileirão. O Peixe ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com uma vitória e uma derrota.

Já o time de Caxias do Sul quer se recuperar na competição. A equipe perdeu na 2ª rodada do Brasileiro por 3 a 0, em casa, para o Athletico Paranaense. Na reestreia do time na Série A do Brasileirão, empatou com o Cuiabá, fora de casa, por 2 a 2. Com uma derrota e um empate, o time do técnico Marquinhos Santos soma um ponto e está na 16ª posição.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X JUVENTUDE

Data e hora: 12 de junho de 2021, às 19h (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Transmissão: Premiére (pay-per-view para todo o Brasil) e canal TNT (esse último para todo o Brasil menos para o Estado de São Paulo)

SANTOS

John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Kaio Jorge e Marinho. Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Sandry, Jobson, Raniel, Lucas Braga e Carlos Sánchez (lesionados);

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Forster e Alyson; João Paulo, Castilho, Wescley e Chico; Capixaba e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos

