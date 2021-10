Santos x Fluminense: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir Peixe luta para sair da zona de rebaixamento e Flu por vaga na Copa Libertadores

Com objetivos completamente diferentes, Santos e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (27), em partida atrasada pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Peixe busca sair da zona de rebaixamento, o Fluminense luta por uma vaga na Copa Libertadores da América.

O Alvinegro da Vila Belmiro vem de dura derrota para o América-MG, no sábado, na mesma Vila Belmiro. Com o revés e a combinação de resultados, a equipe de Fábio Carille é a primeira na zona do rebaixamento com 29 pontos. Os resultados ruins causaram mudanças no Departamento de futebol do clube: os executivos André Mazzuco e Jorge Andrade deixaram o time da baixada santista.

Já o time do técnico Marcão vem de vitória no clássico contra o Flamengo, por 3 a 1, no Maracanã. Na tabela do Brasileirão, a equipe ocupa a 9ª colocação, com 39 pontos, apenas dois pontos atrás do Internacional, 6º lugar e dentro dos classificados para a Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLUMINENSE

Data e hora: 27 de outubro de 2021, às 19h (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci (Fifa-SC)

Como e onde assistir: Premier e e tempo real do LANCE!

SANTOS: João Paulo, Robson, Emiliano Velázquez e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli; Técnico: Fábio Carille

Desfalques: Jean Mota e Camacho (suspensos), Kaiky, Luiz Felipe, Jobson, Sandry, Gabriel Pirani (lesionados)

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Yago Felipe e Jhon Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla (John Kennedy);Técnico: Marcão

