Santos x Deportivo Lara: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir Peixe estreia na segunda fase da Copa Libertadores na noite desta terça-feira, na Vila

Na partida de ida da segunda fase da Copa Libertadores, o Santos recebe o Deportivo Lara, da Venezuela, na noite desta terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, em Santos. Atual vice-campeão, o Peixe terá de passar por dois confrontos para chegar à fase de grupos da edição deste ano.

Holan muda o time

Para abrir vantagem no confronto, o técnico Ariel Holan vai fazer mudanças na equipe após a goleada por 4 a 0 diante do São Paulo no último sábado. John, Sandro e Luiz Felipe, que falharam no clássico, devem perder a vaga no time titular para João Paulo, Vinícius Balieiro e Kiky Fernandes, respectivamente.

Adversário é surpresa

Por outro lado, o Deportivo Lara vem para sua quinta participação na Copa Libertadores depois de passar por uma grande reformulação, com muitos novos nomes no elenco e a chegada do treinador Martín Brignani.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X DEPORTIVO LARA

Data e hora: 9 de março, às 19h15

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h15

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Horácio Ferreiro (Uruguai)

VAR: Enrique Cáceres (Paraguai)

Onde assistir: Fox Sports e Tempo Real do LANCE!

SANTOS

João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Ângelo e Soteldo. Técnico: Ariel Holan.

Desfalques: Pará (Covid), Madson, Laércio, Jobson, Carlos Sánchez, Raniel e Kaio Jorge (lesionados) e Marinho (não está 100% fisicamente)

DEPORTIVO LARA

Luis Curiel; Diego Meleán, Ignacio Anzola, Jonathan España, Víctor Sifontes; Jesús Bueno, Javier García e Juan Carlos Castellanos; Dárwin Gómez, Jesús Hernández e Rubén Rojas. Técnico: Martín Brignani.

