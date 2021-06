Santos x Cianorte: veja as prováveis escalações, desfalques e onde assistir Peixe recebe o time paranaense em busca de confirmar vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Santos recebe o Cianorte nesta terça-feira, às 16h30, pela partida de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Na primeira partida, o Peixe venceu por 2 a 0 e pode perder até por um gol de diferença que ainda avança para próxima fase. O time que avançar de fase garante R$ 2,7 milhões nas oitavas-de-finais.

O Santos vem de uma vitória contra o Ceará, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols santistas foram marcados por Jean Mota, Marinho e Kaio Jorge. O técnico Fernando Diniz deve repetir a mesma equipe do duelo contra os cearenses, na Vila Belmiro.

Já o Cianorte empatou com a Portuguesa, de São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro Série D. O Leão do Vale buscou o empate em duas oportunidades, e o jogo acabou 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CIANORTE

Data e hora: 08 de junho de 2021, às 16h30 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistentes: Clovis Amaral (PE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)

Como e onde assistir: SporTV e Tempo Real do LANCE!

SANTOS

João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Kaio Jorge e Marinho. Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Sandry, Jobson, Raniel e Carlos Sánchez (lesionados); Moraes e Danilo Boza (atuou pelo Mirassol no mata-mata)

CIANORTE



Bruno, Vitor, Mauricio, Rael e Michel; Erick Salles, Morelli e Gabriel Calabrês; Buba, Pachu e Tales. Técnico: João Burse

Desfalque: Patrick Calmon e Sílvio (departamento médico)

