Santos x Ceará: prováveis times, onde assistir e desfalques Duelo está marcado para este domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Peixe, do técnico Cuca, tem cinco jogadores fora

Santos e Ceará se enfrentam neste domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é encarado como um confronto direto: o Peixe é o oitavo colocado, com 38 pontos, enquanto o Vovô está na 10ª posição, com 35.

O técnico Cuca não terá o zagueiro Lucas Veríssimo, os laterais Pará e Madson e o volante Jobson para o duelo. Fernando Pileggi, outro lateral-direito, não jogará por ter contraído o novo coronavírus. A dúvida na zaga também ficará entre Luiz Felipe e Laércio.

Já o Ceará não contará com Luiz Otávio (desconforto muscular), Léo Chú (suspenso) e Richard (Covid-19). O goleiro Fernando Prass retorna na meta do Vovô.

FICHA TÉCNICA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e Horário: 27 de dezembro de 2020, às 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Onde acompanhar: Esporte Interativo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

SANTOS

John; Balieiro, Luan Peres, Laércio (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho. Técnico: Cuca.

Desfalques: Lucas Veríssimo (em negociação com o Benfica-POR), Pará (edema na coxa), Fernando Pileggi (com Covid-19), Madson (desconforto muscular) e Jobson (tendinite no tornozelo).

Pendurados:​ Felipe Jonatan, Madson, Luan Peres, Alison, João Paulo, Marcos Leonardo e Lucas Lourenço.

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Tiago Pagnussat e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Fernando Sobral, Vina e Lima; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques: Luiz Otávio (desconforto muscular), Léo Chú (suspenso) e Richard (Covid-19).

Pendurados: Fernando Prass, Samuel Xavier, Jacaré e Guto Ferreira.

