Santos x Boca Juniors, Brasileirão, Premier League… Saiba onde assistir aos jogos de quarta Jogo de volta da semifinal da Libertadores ocorre na noite do dia 13, o Corinthians entra em campo pelo Brasileirão e muito futebol europeu; Veja os horários das transmissões

A quarta-feira de futebol promete muita bola rolando ao longo do dia, sempre com algum jogo ao vivo sendo transmitido pela televisão. Logo de manhã, as oitavas de final da Copa Itália serão disputadas com dois jogos em sequência, Fiorentina e Inter de Milão jogam às 11h (de Brasília) e logo depois a Napoli recebe o Empoli às 13h45. Às 16h45, o futebol volta à Itália com Juventus x Genoa.

À tarde, a bola começa a rolar na Premier League no duelo entre Manchester City e Brighton às 15h e às 17h15, o Tottenham recebe o Fulham em sua casa. No mesmo horário, será disputada a primeira semifinal da Supercopa da Espanha, entre Real Sociedad e Barcelona e ás 16h45, o Bayern de Munique entra em campo pela Copa da Alemanha.



Começando a noite, o Santos entra em campo pela volta da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors às 19h15. Jogos importantes da Série B com o Cruzeiro em campo às 21h30 e pelo Brasileirão, o Corinthians recebe o Fluminense em busca de se aproximar do G-6.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



COPA ITÁLIA

Fiorentina x Inter de Milão – 11h

Transmissão: DAZN

Napoli x Empoli – 13h45

Transmissão: DAZN

Juventus x Genoa – 16h45

Transmissão: DAZN

HOLANDÊS

PSV x AZ – 14h45

Transmissão: ESPN

Feyernoord x Zwolle – 17h

Transmissão: ESPN App

PREMIER LEAGUE

Manchester City x Brighton – 15h

Transmissão: Fox Sports

Tottenham x Fulham – 17h15

Transmissão: ESPN Brasil

COPA DA ALEMANHA

Holstein Kiel x Bayern de Munique – 16h45

Transmissão: ESPN

SUPERCOPA DA ESPANHA

Real Sociedad x Barcelona

Transmissão: ESPN Brasil

SÉRIE B

Avaí x Vitória – 19h

Transmissão: SporTV e Premiere

Cruzeiro x Oeste – 21h30

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere

LIBERTADORES

Santos x Boca Juniors – 19h15

Transmissão: Fox Sports

BRASILEIRÃO

Corinthians x Fluminense – 21h30

Transmissão: Globo e Premiere

SUL-AMERICANA

Lanús x Vélez Sarfield – 21h30

Transmissão: Conmebol TV

